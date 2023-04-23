Окупанти, ймовірно, знову почнуть штурми Вугледару, - Сили оборони

Російські загарбники можуть найближчим часом поновити штурмові дії на Вугледарському напрямку. Зараз ворог лише обстрілює місто.

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напряму Олексій Дмитрашківський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Втративши багато особового складу на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, я думаю, що ворог найближчим часом зосередить увагу знову таки на Вугледарському напрямку. Це моя думка", - додав він.

Дмитрашківській додав, що вчора ворог 6 разів завдав ударів по Вугледару з авіації.

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"Ворог дотримується тактики випаленої землі. Це робиться для того, щоб нашим захисникам не було можливості будь-де тримати оборону. Знищуються будинки, військовим сленгом кажуть розбирають будинки поверх за поверхом і це відбувається як в Бахмуті, так і на Вугледарі", - зазначив він.