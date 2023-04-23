У Запорізькій області ворог мінує території та зводить фортифікаційні споруди, - Сили оборони 

В очікуванні контрнаступу ЗСУ російські загарбники зводять фортифікаційні споруди, встановлюють протитанкові засоби та мінують території на Запорізькому напрямку.

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напряму Олексій Дмитрашківський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Запорізькому напрямку характер дій ворога без змін. Противник в очікуванні контрнаступу і продовжує зводити фортифікаційні споруди, встановлювати протитанкові засоби та мінувати території", - сказав Дмитрашківський.

Крім того, він зауважив, що росіяни продовжують наступальні дії на Авдіївському напрямку, ведуть активну оборону на Новопавлівському та Оріхівському напрямках.

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На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосередив на Авдіївському напрямку.

Також Дмитрашківський повідомив, що противник вів штурмові дії із завданням оволодіти опорними пунктами першого ешелону. Це відбувалося в районі Новокалинового, Первомайського, Мар’їнки.