У Запорізькій області ворог мінує території та зводить фортифікаційні споруди, - Сили оборони
Про це в ефірі телемарафону заявив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напряму Олексій Дмитрашківський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На Запорізькому напрямку характер дій ворога без змін. Противник в очікуванні контрнаступу і продовжує зводити фортифікаційні споруди, встановлювати протитанкові засоби та мінувати території", - сказав Дмитрашківський.
Крім того, він зауважив, що росіяни продовжують наступальні дії на Авдіївському напрямку, ведуть активну оборону на Новопавлівському та Оріхівському напрямках.
На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосередив на Авдіївському напрямку.
Також Дмитрашківський повідомив, що противник вів штурмові дії із завданням оволодіти опорними пунктами першого ешелону. Це відбувалося в районі Новокалинового, Первомайського, Мар’їнки.