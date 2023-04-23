Маляр про ситуацію на Херсонщині: Довіряйте офіційним джерелам інформації

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала довіряти офіційним джерелам інформації щодо перебігу бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Маляр.

"Вірте тільки офіційним джерелам інформації щодо перебігу бойових дій", - зазначила вона, коментуючи заяви про те, що українські сили нібито зайняли позиції на лівому березі Херсонщини.

Приміром, вона нагадала, що зараз мережею шириться інформація, що нібито "ЗСУ зайшли на лівий берег Дніпра Херсонщини: перебувають за 7 кілометрів від адмінцентру". У цьому контексті Маляр також процитувала речницю ОК "Південь" Наталію Гуменюк, яка заявила: "Я хочу, щоб всі зрозуміли, що дуже складна робота триває, коли треба пересікти таку перешкоду як Дніпро. Коли лінія фронту проходить такою широкою потужною річкою. Тому умови військової операції вимагають інформаційної тиші до тих пір, коли не буде безпечно для наших військових. Тому тут треба набратися терпіння".

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