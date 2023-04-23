На окупованій Луганщині загарбники відмовляються брати на реалізацію продукти місцевих виробників, - ОВА
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На тимчасово захопленій росіянами території Луганської області загарбники відмовляються брати на реалізацію продукти місцевих виробників.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що починаючи з 2014 року мережі супермаркетів вигідні їм зв’язки з постачальниками, встановлюють ціни на власний розсуд. Тому поява нових місцевих виробників у 2022 році виявилася майже нікому не вигідна.
"Як приклад, у такій ситуації опинився сирзавод з Марківки. Хоча ціни на марківські сири навіть із накруткою торговельної мережі є нижчими за білоруські та російські. Але це було б вигідно тільки місцевим покупцям, але аж ніяк не бізнесу окупантів. Наразі завод завантажений лише на 40 % потужності", - зазначив Лисогор.