До ПЦУ приєдналась ще одна парафія Хмельницької області

Храм Святої мучениці Параскеви села Лісові Гринівці Лісовогринівецької ТГ перейшов з Української православної церкви (московського патріархату) до Православної церкви України.

Про це повідомив депутат Хмельницької районної ради Олександр Чорнієвич, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулися збори релігійної організації храму Святої Мучениці Параскеви села Лісові Гринівці Лісовогринівецької ТГ. Присутні на зборах одностайно підтримали зміну підлеглості у канонічних та організаційних питаннях релігійної організації з УПЦ (МП) та приєдналися до помісної Православної церкви України", - йдеться у повідомленні.

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