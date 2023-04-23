Україна має якнайшвидше приєднатися до НАТО, - заступник глави МЗС Польщі Вавжик

Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик заявив, що Україна має вступити в НАТО якнайшвидше, бо від цього залежить безпека усього регіону.

Про це він сказав польському агентству PAP, коментуючи нещодавню заяву міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на liga.net.

Пісторіус раніше цього тижня сказав, що двері НАТО для України прочинилися, але такі рішення мають ухвалюватися не "з одного лише почуття солідарності", а й "з холодною головою та гарячим серцем".

"Питання в тому, коли настане час для цих "холодних голів"? Через п'ять, десять, тридцять років після війни?" - відповів на це Вавжик.

Він припускає, що війни в Україні взагалі можна було б уникнути, якби її запросили до НАТО раніше.

Заступник міністра глави МЗС Польщі сказав, що заява Пісторіуса може знову відтермінувати вступ України в НАТО, оскільки для прийняття нових членів до альянсу потрібна одностайність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двері НАТО трішки прочинилися для України, але говорити про вступ не час, - Пісторіус

Польща виступає за якнайшвидше приєднання України до НАТО, додав він.

"На нашу думку, чим швидше це станеться, тим краще, тому що це буде запорукою безпеки не лише для України та Польщі, а й для всього регіону", – сказав Вавжик.

Він додав, що польська сторона "постійно намагається переконати західних партнерів передумати і Україна якнайшвидше приєдналася до Альянсу".