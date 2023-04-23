Новини • Агресія Росії проти України

Окупанти вже використовують "Шахеди" з нової партії, шукають нашу ППО, - ОК "Південь"

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Окупанти вже використовують "Шахеди" з нової партії, шукають нашу ППО, - ОК "Південь"
Росіяни отримали чергову партію "шахедів" і наразі намагаються виявити системи нашої протиповітряної оборони.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За маркуванням ми побачили, що це чергова партія. Ми бачимо навіть по застосуванню, що майже щоночі відбувається пуск цих баражуючих снарядів по регіонах України. Вочевидь, вони отримали поповнення і наразі намагаються знайти нашу протиповітряну оборону", - йдеться в повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Urs
    о! підкажіть, як підписатись на розсилку штаба ППО. Я теж хочу отримувати оперативну розсилку з доповіддю.
  • Amber
    Ненавиджу кремлівського карлика , який вперто намагається
    підкорити нашу краіну 😠
    Тварюка кривава , скоро здохнеш , як скажена собака в муках і навіть
    не доїдеш до Гааги , бо ти проклятий на віки вічні 😡
  • Олег Гнатенко
    Іранські виродки. Надіюсь, в якийсь момент в Ізраїля з Саудівською Аравією увірветься терпець і вони на пару *********** Іран, бажано до того як ці неадеквати створять ядерну зброю.
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