Окупанти вже використовують "Шахеди" з нової партії, шукають нашу ППО, - ОК "Південь"
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Росіяни отримали чергову партію "шахедів" і наразі намагаються виявити системи нашої протиповітряної оборони.
Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За маркуванням ми побачили, що це чергова партія. Ми бачимо навіть по застосуванню, що майже щоночі відбувається пуск цих баражуючих снарядів по регіонах України. Вочевидь, вони отримали поповнення і наразі намагаються знайти нашу протиповітряну оборону", - йдеться в повідомленні.