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На Херсонщині чоловік підірвався на міні, повертаючись з рибалки

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На Херсонщині чоловік підірвався на міні, повертаючись з рибалки
У Бериславському районі на Херсонщині чоловік, повертаючись додому з рибалки на річці Інгулець, підірвався на міні між селами Давидів Брід та Білогірка.

 Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, 22 квітня двоє чоловіків рибалили на річці Інгулець між селами Давидів Брід та Білогірка.

Повертаючись додому вздовж берега, один із них наступив на залишену окупантами міну, яка здетонувала. Від отриманих поранень мешканець Давидова Брода загинув на місці", - йдеться в повідомленні. 

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Другий чоловік не постраждав.

Топ коментарі

  • Snart
    Справа не в рибалці, справа в тому що люди хочуть жити нормальним життям. Так само як в Херсоні, Нікополі та багато де…. живуть кожен день під обстрілами.
  • der
    ой, а бог той мабуть ти сам... або через брак мізків юзаєш шаблоні вислови
  • Дмитро Хлопченко f59b52d1
    Ну на премію на ім'я Дарвіна нарибалив.
    Як так???
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