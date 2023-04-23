Темп підняття води у річках на півночі країни знижується, - ДСНС

В Україні станом на 23 квітня залишаються підтопленими 1 225 дворогосподарств і 219 будинків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За інформацією Гідрометеорологічного центру, спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 9 областей (Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська).

"На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни. Залишаються підтопленими 1 тис. 225 дворогосподарств (Чернігівська - 488, Кіровоградська - 323, Черкаська - 135, Дніпропетровська - 102, Полтавська - 107, Київська - 52 та Волинська - 18) та 219 будинків (Кіровоградська - 87, Дніпропетровська - 61, Черкаська - 40, Чернігівська - 29 та Полтавська - 2). У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 215 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів (Чернігівська - 32 та Київська - 1)", - йдеться у повідомленні.

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Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.