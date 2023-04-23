У столиці Словенії Любляні українцям продовжили право на безкоштовний проїзд

Українці, які прибули до Словенії у зв’язку з війною, зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом міста Любляни до 4 березня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінреінтеграції з посиланням на Посольство України в Республіці Словенія.

У міністерстві зазначили, що для цього українці повинні звернутися до центрального відділення Potnicki center LPP за адресою: Slovenska cesta 56. Там вони зможуть оформити іменну річну картку Urbana. Ця картка дозволить майже рік безкоштовно користуватися міським транспортом.

Для оформлення картки Urbana українцям необхідно пред’явити один із трьох документів:

- картку тимчасового захисту ("ісказніца");

- рішення про тимчасовий захист і документ, що посвідчує особу;

- рішення про статус шукача притулку та документ, що посвідчує особу.

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Отже, з квітня цього року безкоштовний проїзд у громадському транспорті столиці Словенії буде наданий лише тим громадянам, які матимуть при собі іменну річну картку. Зазначений проїзний документ потрібно буде обов’язково компостувати щоразу при вході у транспорт.

У відомстві уточнили, що пільга не поширюється на приміські сполучення.