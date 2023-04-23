Prozorro відкриває інформацію про беззбройові оборонні закупівлі, - Мінекономіки

З 23 квітня у системі Prozorro стала доступною нова функція - відображення інформації про незбройні оборонні закупівлі. Відтепер оборонні замовники та військові частини почнуть публікуватимуть інформацію про ціни за одиницю у своїх незбройних закупівлях. Такий обов’язок передбачає нова редакція Закону "Про оборонні закупівлі".

Про це повідомила заступник Міністра економіки України Надія Бігун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства економіки України.

"З нашого досвіду, лише сам факт того, що інформація про ваші закупівлі буде публікуватися в Prozorro, є стимулом більш ретельно підходити до їх проведення", - вважає Бігун.

За її словами, оборонні замовники звітуватимуть саме про незбройні закупівлі (харчування, речове майно, пальне тощо) від 200 тис. грн для товарів і послуг, і 1,5 млн грн - робіт. Звіти міститимуть обмежену кількість інформації - назву замовника, предмет закупівлі та ціну за одиницю.

У випадку закупівель послуг з харчування замовникам необхідно буде прозвітувати про ціну за одиницю кожного продукту, що входить до цієї послуги. Для цього вони зможуть завантажити в систему Prozorro файл з відповідними розрахунками.

"Повернення прозорості в оборонні закупівлі - це лише перший крок. Наразі ми працюємо над створенням нової процедури рамкових угод для потреб оборони, завдяки якій оборонці зможуть проводити конкурентні відбори постачальників через систему Prozorro, і при цьому не публікувати чутливу інформацію в систему", - пояснила вона.

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За словами директора ДП "Прозорро" Миколи Ткаченка, оборонні замовники можуть не публікувати дані про загальну суму та обсяги закупівель, місця доставки, найменування постачальника.

"Водночас ми зробили все можливе, аби опублікованої інформації було достатньо для цінової аналітики", - зауважив Ткаченко.

Закон передбачає, що оборонні замовники та військові частини мають публікувати звіти в систему Prozorro протягом робочих 10 днів з дня підписання контракту. Крім того, до 22 червня їм потрібно буде прозвітувати по всіх договорах, укладених з 24 лютого 2022 року, тобто від початку повномасштабного вторгнення.