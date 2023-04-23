Вороже угруповання у Чорному морі скоротилося до 7 кораблів, - ВМС ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на 13.00 23 квітня перебувають 7 кораблів ЧФ РФ, з них два носії ракет "Калібр" загальним залпом у 8 ракет.