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Вороже угруповання у Чорному морі скоротилося до 7 кораблів, - ВМС ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

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Вороже угруповання у Чорному морі скоротилося до 7 кораблів, - ВМС ЗСУ. ІНФОГРАФІКА
На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на 13.00 23 квітня перебувають 7 кораблів ЧФ РФ, з них два носії ракет "Калібр" загальним залпом у 8 ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Військово-морських сил Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що цього ранку у Чорному морі перебувають 10 російських кораблів.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному - вісім. Із них два - носії "Калібрів" загальним залпом до 24 ракет.

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Вороже угруповання у Чорному морі скоротилося до 7 кораблів, - ВМС ЗСУ 01

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