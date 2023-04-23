Рашисти вкрили масованим вогнем село на Херсонщині, є поранені, - ОВА

Армія РФ вкрила масованим вогнем село Кізомис Білозерської громади. Є постраждалі серед мирних жителів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в обід російська артилерія била по населеному пункту. Ворог поцілив у будівлю місцевої школи, автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків.

"Через обстріли поранення голови та грудної клітини отримала 85-річна жінка. Ще одна постраждала - 57-річна місцева жителька, у неї поранена рука. Їх шпиталізували до Херсону, лікарі надають постраждалим необхідну меддопомогу", - йдеться у повідомленні.

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