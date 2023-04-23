Якщо G7 заборонить експорт до Росії, "зернова угода для них одразу закінчиться", - Медведєв

Якщо G7 заборонить експорт до Росії, РФ запровадить зустрічну заборону експорту "за найбільш чутливими категоріями". Йдеться, зокрема, і про зернову угоду.

Про це на своєму телеграм-каналі написав заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Ідея недоумків з G7 про тотальну заборону експорту товарів до нашої країни за умовчанням прекрасна тим, що передбачає і зустрічне припинення імпорту товарів з нашої країни за найбільш чутливими для G7 категоріями. У цьому випадку для них закінчиться зернова угода та багато іншого, чого вони потребують", - сказано у дописі.

Нещодавно повідомлялося, що країни G7 обговорюють повну заборону експорту до Росії та мають намір долучити до цієї ініціативи Євросоюз.

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