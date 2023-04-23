На окупованій частині Донеччини більшість лікарень обслуговує лише військових РФ, - Центр нацспротиву

У містах на тимчасово окупованій території Донеччини цивільним майже неможливо отримати медичні послуги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначається, через збільшення втрат серед особового складу росіяни продовжують переводити цивільні медзаклади на ТОТ на обслуговування військових. Зокрема на Донеччині багато закладів у тимчасово окупованих містах вже переведені у формат лікування військових. У Горлівці, Єнакієвому, Торецьку, Торезі, Сніжному та інших містах цивільним майже неможливо отримати послуги. Проте в багатьох лікарнях росіяни продовжують запускати невелику кількість цивільних, щоб використовувати їх як живий щит. Адже окупанти не розгортають велику кількість польових шпиталів, побоюючись, що місцеві партизани передадуть координати силам оборони.

"Водночас навіть ті лікарні, які можуть надавати послуги цивільним – виставляють вимоги до місцевого населення. Так, без російського паспорта медики перестають надавати допомогу. Для того, щоб контролювати процес паспортизації та надання послуг за паспортом, росіяни збільшують кількість медиків, яких привозять з території РФ", - зауважують у Центрі нацспротиву.

Також читайте: На окупованій Луганщині росіяни продовжують перетворювати цивільні об’єкти на військові шпиталі, - ОВА

Центр національного спротиву закликає не брати російський паспорт. За необхідності ви можете оформити заяву і мати відповідний "документ" окупантів на руках. Проте постійно пропускаючи чергу на видачу ви можете оновлювати заяву на отримання та саботувати отримання російського паспорта.