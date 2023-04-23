На Херсонщині росіяни обстріляли кладовище, - ОВА

У Бериславському районі російська артилерія обстріляла кладовище.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Херсонської ОВА.

"У Бериславському районі у Провідну неділю російська артилерія атакувала кладовище. Подія сталася у селі Гаврилівка Новоолександрівської громади. На щастя, мирні люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Херсонська ОВА нагадує, що від 4-го квітня на Херсонщині діє заборона на відвідування кладовищ та місць поховань.

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