Україна розпочинає одну з десяти пріоритетних реформ – комплексні зміни в енергетиці, - Шмигаль

Україна починає комплексні зміни в енергетиці, серед яких - відновлення енергосистеми, інтеграція з Європейським Союзом, розвиток чистої зеленої генерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у фейсбуці.

"Комплексні зміни в енергетиці. Починаємо одну з десяти пріоритетних реформ. Наша мета - відновлення енергосистеми, її децентралізація, інтеграція з ЄС, розвиток чистої зеленої генерації, збільшення видобутку українського газу, енергоефективність і нарощення нафтовидобутку", - написав він.

Він додав, що українські громади посилюють взаємодію з партнерами. У Києві відбувся Міжнародний саміт міст та регіонів та було презентовано концепцію Регіонального офісу міжнародного співробітництва. Також на саміті підписали Декларацію 30-ти країн, Ради Європи, ЄС та Європейського комітету регіонів про готовність до патронату над постраждалими регіонами. За його словами, на саміті уклали 11 угод між українськими регіонами, містами, громадами та іноземними партнерами.

Шмигаль зазначив, що триває реформа військово-лікарських комісій. Раніше було ухвалено рішення, що позаштатні ВЛК створюватимуть на базі цивільних медичних закладів з одночасним впровадженням нового пакету Програми медичних гарантій. Він додав, що цього тижня спростили виїзд поранених бійців на лікування за кордон. Направлення вони отримають у своїй лікарні без черг та бюрократії.

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Також цього тижня Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє розпочати тестування програми "єВідновлення". Програму розпочнуть із сервісу надання допомоги на ремонт пошкодженого житла. Ця програма запрацює в "Дії" з 10 травня. Розмір виплати на ремонт визначатиме спеціальна комісія, кошти можна витратити на будівельні матеріали чи на оплату послуг підрядника.

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