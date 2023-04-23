Справжній мир - це відновлення міжнародно визнаних кордонів України, - Кулеба

Справжній мир – це відновлення міжнародно визнаних кордонів України та світ, об’єднаний верховенством міжнародного права.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у своїй колонці для німецького видання Die Welt., передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Кулеба зазначив, що жодна інша країна у світі не прагне миру так сильно, як Україна. Але в той самий час пропозиції щодо перемовин з усього світу не враховують того, що миру не хоче Москва.

Кулеба наголосив, що Росія продовжує здійснювати жорстокі напади на українські села і міста з метою вбити більше людей і захопити більше територій - це не схоже на бажання вести переговори, припинити агресію і відновити мир.

За його словами, українська сторона вивчає мирні пропозиції, які лунають, і вітає будь-яку ініціативу, яка поважає територіальну цілісність України, принципи Статуту ООН та відповідні резолюції Генеральної Асамблеї, адже "справжній мир має бути справедливим та тривалим".

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"Не буде справжнього миру ні для України, ні для решти світу, якщо Росія не понесе повної відповідальності за всі свої злочини, включно зі злочином агресії проти України та всіма наступними військовими злочинами, злочинами проти людяності та геноцидом" – наголосив Кулеба.

За його словами, майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується на полі бою в Україні.

"Якщо ми помилимося зараз і вирішимо винагородити Путіна за його агресію в будь-якій формі замість того, щоб перемогти його як урок для всіх інших потенційних агресорів, майбутнє України, Європи і всього світу буде поставлено під загрозу" – вважає Кулеба.

"Справжній мир – це відновлення міжнародно визнаних кордонів України. Справжній мир – це безпечна батьківщина для кримськотатарського народу в українському Криму. Справжній мир – це кораблі з зерном, а не військові кораблі в Чорному морі. Справжній мир – це світ, об'єднаний верховенством міжнародного права. Це те, за що ми боремося – не лише за перемогу у війні, але й за справжній, довготривалий мир" – резюмував він.

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