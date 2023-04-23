Сапери на півдні розмінували 170 га сільгоспугідь за тиждень, - ОК "Південь"

За останній тиждень на півдні саперам вдалося розмінувати 170 га сільськогосподарських угідь.

Про це на своєму телеграм-каналі заявив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у Херсонській області було очищено понад 60 га територій сільськогосподарських угідь, понад 4000 м2 будівель. Окрім цього було знешкоджено та знищено близько 320 вибухонебезпечних предметів.

"У Миколаївській області понад 110 га територій сільськогосподарських угідь, знешкоджено та знищено понад 630 вибухонебезпечних предметів. Загалом вже від вибухонебезпечних предметів воїнами-саперами Сил підтримки очищено: 3 140,535 га території сільськогосподарських угідь, 21,33 га лісових масивів, 199,909 км ліній електропередач, 40 км газопроводів, 207,924 км доріг, 332 059 м2 будівель, знешкоджено та знищено 49 439 вибухонебезпечних предметів", - сказано у повідомленні.

Назаров нагадав, що якщо ви натрапили на підозрілий предмет, потрібно негайно повідомити про нього у найближчому відділку поліції або звернутися до органів місцевого самоврядування чи підрозділу ДСНС за телефоном 101 та 102. Підозрілі предмети заборонено самостійно пересувати чи знешкоджувати.

Нагадаємо, за даними розвідки Великої Британії, для повного розмінування України знадобиться щонайменше десятиліття.

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