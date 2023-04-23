Російським журналістам не видали візи в США. Лавров пообіцяв, що "не забуде, не пробачить"

Сполучені Штати не дали російським журналістам візи для супроводження глави МЗС РФ Сергія Лаврова на Генеральну асамблею ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

Як зазначається, Сергій Лавров 24 квітня візьме участь в одному із центральних заходів головування РФ у Раді безпеки ООН – відкритих дебатах на тему "Ефективна багатосторонність через захист принципів Статуту ООН".

Водночас посольство США не видало візи групі російських журналістів, які мали летіти до Нью-Йорка для висвітлення там роботи Лаврова.

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У ЗМІ зауважують, що Лавров назвав дурістю невидачу американських віз журналістському пулу, який мав супроводжувати його у поїздці до Нью-Йорка, і пообіцяв, що це рішення російська сторона не забуде і не пробачить.

У "РИА Новости" навели слова російського дипломатичного джерела про те, що ставлення до американських журналістів у Росії буде таким самим, як у США до російських після історії з невидачею віз для роботи в ООН. За його словами, американські журналісти будуть відчувати на собі весь дискомфорт, незручність та аналогічне ставлення. Джерело принагідно згадало незаконно заарештованого у РФ журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.

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