У боях за Україну загинув адвокат і викладач Олександр Поліводський

На Луганщині загинув кандидат юридичних наук, відомий адвокат Олександр Поліводський. Воював Поліводський на посаді радіотелефоніста 2-ї радіостанції інформаційно-телекомунікаційного вузла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про загибель воїна повідомила пресслужба Національної асоціації адвокатів України.

Олександр Поліводський мав понад 20 років адвокатського стажу, був кандидатом юридичних наук, доцентом, фахівцем з проблем аграрного, земельного та екологічного права. У 2010 році він увійшов до списку 100 найкращих юристів України.

Поліводський викладав у "Могилянці" з вересня 2001 року.

Видатного юриста часто запрошували радником міжнародних організацій – Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації, Європейської комісії.

До повномасштабного вторгнення Росії він очолював Комітет з аграрного, земельного та довкілевого права НААУ, а у лютому 2023 року добровільно залишив посаду через службу у лавах Збройних сил України.

У грудні 2021 року Поліводського було відзначено нагрудним знаком Національної асоціації адвокатів України "Видатний адвокат України".

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В інтерв'ю виданню "Pravo.ua" у травні 2022 року Олександр Поліводський розповідав, що вирішив піти на службу ще до початку повномасштабної війни. На початку лютого 2022 року він прийшов у військкомат для укладання контракту на службу в резерві у батальйоні територіальної оборони, а 24 лютого мав здати останні медичні довідки для цього.

У Поліводського лишилилися дружина Станіслава, донька Софія та син Тарас.