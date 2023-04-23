У міноборони Білорусі заявили, що їхні військові вже опанували ОТРК "Іскандер-М"

Військовослужбовці ЗС Білорусі повернулися з навчань у Росії, де їх навчали користуватися ОТРК "Искандер-М", які несуть ракети з ядерним зарядом.

Про це йдеться у повідомленні на сайті міноборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

Навчання розпочалися на початку квітня, після заяви Путіна про намір розмістити в Білорусі російську ядерну зброю. Приводом до цього у Білорусі називають збільшення оборонних витрат Польщі та "розширення НАТО".

"Республіка Білорусь була однією з перших, хто відмовився і вивів ядерну зброю. Нам були обіцяні гарантії, що не буде силової протидії, протистояння, застосовано до нашої держави. Не буде економічного тиску та нападок на незалежність нашої країни. Це все було закріплено в Будапештському меморандумі. Ми не можемо більше вірити жодним заявам західних політиків. Ми чітко розуміємо, що в цій ситуації на загрозу застосування сили будемо реагувати лише силою", – заявив міністр оборони Білорусі Хренін.

Нагадаємо, Росія наприкінці березня заявила про намір розмістити свою ядерну зброю в Білорусі до липня. The Guardian писало у своєму матеріалі, що такі терміни видаються нереалістичними.

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