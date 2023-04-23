Росіяни атакували Нікополь безпілотником, поранено та травмовано троє людей

У неділю, 23 квітня, росіяни завдали удару по Нікополю безпілотником, одна людина поранена, двоє - травмовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Нікополя Олександр Саюк

"Вранці російські війська здійснили обстріл Нікополя з безпілотного літального апарату. На жаль, одну людину поранено, двоє травмовано на зараз. Пошкоджено комунальну будівлю, два приватні житлові будинки, два гаражі, один автомобіль", - написав Саюк.

Він зазначив, що фахівці працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу.

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Згодом Саюк додав, що один чоловік 33 років дістав осколкові поранення. Ще двоє – з мінно-вибуховими травмами та контузіями.