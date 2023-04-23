Росіяни атакували Нікополь безпілотником, поранено та травмовано троє людей
9730
У неділю, 23 квітня, росіяни завдали удару по Нікополю безпілотником, одна людина поранена, двоє - травмовані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Нікополя Олександр Саюк
"Вранці російські війська здійснили обстріл Нікополя з безпілотного літального апарату. На жаль, одну людину поранено, двоє травмовано на зараз. Пошкоджено комунальну будівлю, два приватні житлові будинки, два гаражі, один автомобіль", - написав Саюк.
Він зазначив, що фахівці працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу.
Згодом Саюк додав, що один чоловік 33 років дістав осколкові поранення. Ще двоє – з мінно-вибуховими травмами та контузіями.