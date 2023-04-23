Російські літаки ввечері 23 квітня рухаються у бік півдня, можуть застосувати керовані авіабомби, - Ігнат

Група ворожих літаків рухається у бік південних регіонів України, тому можливе знову застосування Росією керованих авіабомб.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це не є якийсь новий винахід. Це те, що вдається застосовувати у зв’язку із тим, що немає у них достатньо ракетного озброєння, потужного озброєння. Саме тому ці бомби вони почали модернізувати та застосовувати, не входячи в зону ураження нашої ППО. Як-то кажуть, безкарно атакувати зони у радіусі до 70 км. Це, зрештою, відбувається і саме зараз, коли ми із вами говоримо. Група літаків на південному напрямку рухається у бік південних регіонів, тому можуть бути теж такі застосування. На жаль, цей виклик зараз серйозний, тому що бомба у 500 кг", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що Росія почала активно використовувати тактику скидання по всій території розмежування керованих авіабомб з літаків Су-35 і Су-34. "Противник б'є по наших містах, по прифронтовій зоні, дістати його важкувато, але будемо посилюватися, отримуючи нові стреми для того, щоб протидіяти", - додав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

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