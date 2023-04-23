Не так важливо, які танки Захід передає Україні, важливіше те, які снаряди до них постачаються, - Forbes

Союзники передають набагато більше старих танків, ніж сучасних, наприклад Leopard 1 і М-55С, але їхню бойову ефективність у першу чергу визначає тип снаряду, який вони використовують.

Про це йдеться у матеріалі Forbes, передає Цензор.НЕТ.

"Україна отримає лише 71 Leopard 2 від своїх європейських союзників і 31 M1 Abrams від США, озброєнних 120-міліметровими гарматами, які за допомогою правильних боєприпасів здатні пробити тисячу міліметрів сталі з відстані кількох тисяч метрів... Але Київ також отримає щонайменше 100 старих Leopard 1 від німецько-нідерландсько-данського консорціуму. Крім того, він вже отримав 28 танків М-55С від Словенії. Leopard 1 і М-55С оснащені менш потужною 105-міліметровою гарматою: класичною L7 від Королівського заводу озброєнь Великої Британії", - пише видання.

Видання зазначає, що гармата L7 не здатна пробити тисячі міліметрів броні, але якщо використати правильний боєприпас, вона може наблизитися до такої ефективності.

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Наприклад, снаряди DM63.

DM63 - це німецька копія M426 від Elbit. DM63 і M426 важать 18 кілограмів. Це снаряди з "диверсійним" викидом. Тобто снаряди з вольфрамовим дротиком містяться у своєрідному кейсі. Порох вибухає, снаряд вилітає зі ствола, кейс відлітає, а дротик впивається в ціль, мов гіперзвукова голка.

Бронепробиття DM63/M426 залежить від дистанції та кута нахилу до цілі. Армія Тайваню, яка використовує DM63 в поєднанні зі своїми танками CM-11, вважає, що максимальне проникнення становить 600 міліметрів на типових бойових дистанціях від 1000 до 2000 метрів.

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Цього може вистачити, щоб пробити лобову броню російського танка Т-72 старших поколінь. Більш новим Т-72Б3 снаряд DM63/M426 може завдати значної шкоди без фактичного знищення.

Танк М-55С - це модернізований у дев'яностих ізраїльською фірмою Elbit радянський Т-55, який використовує Словенія. Видання зазначає, що, можливо, разом із цими танками Україна отримала і DM63/M426, які виготовляє та сама фірма.

"Різниця між найкращим снарядом DM63/M426 і менш ефективними альтернативами - це сотні міліметрів пробитої броні. В умовах бою між українським Leopard 1 або М-55С і російським танком ці сотні міліметрів можуть стати межею між життям і смертю для одного з екіпажів", - пояснює Forbes.

Видання звертає увагу на те, що ніхто насправді не знає, як саме снаряди Захід передає Україні разом із танками, озброєнними гарматами L7, і додає, що навряд Київ розкриє цю інформацію зі зрозумілих причин.

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