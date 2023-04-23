"Це неприйнятно", - Боррель про заяви китайського посла щодо суверенітету колишніх радянських республік
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Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель назвав неприйнятними заяви китайського посла у Франції Лу Шайе щодо суверенітету колишніх радянських республік.
Про це він написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Неприйнятні зауваження посла Китаю у Франції, які ставили під сумнів суверенітет країн, які стали незалежними після розпаду Радянського Союзу в 1991 році", - йдеться у дописі.
Боррель додав, що ЄС залишається лише сподіватися, що заяви Шайе не відображають офіційної позиції Китаю.
Нагадаємо, посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив у інтерв’ю, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни.