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"Це неприйнятно", - Боррель про заяви китайського посла щодо суверенітету колишніх радянських республік

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"Це неприйнятно", - Боррель про заяви китайського посла щодо суверенітету колишніх радянських республік
Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель назвав неприйнятними заяви китайського посла у Франції Лу Шайе щодо суверенітету колишніх радянських республік.

Про це він написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ. 

"Неприйнятні зауваження посла Китаю у Франції, які ставили під сумнів суверенітет країн, які стали незалежними після розпаду Радянського Союзу в 1991 році", - йдеться у дописі.

Боррель додав, що ЄС залишається лише сподіватися, що заяви Шайе не відображають офіційної позиції Китаю. 

Нагадаємо, посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив у інтерв’ю, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни.

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Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    японска провінція чайна взяла забагато гонору.. буде смоктати
  • Владимир Капарунин 70d08e2e
    Цинизм путлеровского нападения на Украину должен был положить конец всем дипломатическим

    увёрткам и лицемерию, настало время говорить голую правду, Китай, такой же циник и враг

    человечества, как и раша, вот так и говорите, что мир не принимает вашу вшивую политику и вас,

    вместе с ней. Санкции против Китая должны были быть приняты с самого начала войны, а Запад

    всё сопли жуёт и пальчиком грозит, очередная ошибка!
  • Фродо Бэггинс
    Ну чего такого? Мы можем перестать признавать суверенитет китая и признавать его Тайванем. Нам - не сложно
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