Протягом 23 квітня російські окупанти завдали 28 авіаційних ударів та здійснили 10 обстрілів із РСЗВ по території України, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 23 квітня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 22 квітня росіяни завдали 3 ракетних, 24 авіаційних удари та здійснили близько 20 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб