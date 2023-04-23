Протягом 23 квітня російські окупанти завдали 28 авіаційних ударів та здійснили 10 обстрілів із РСЗВ по території України, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 23 квітня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".