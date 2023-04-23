Україна створить аналог Арлінгтонського військового цвинтаря в США, - Лапутіна

Україна надихнеться досвідом Арлінгтонського національного кладовища у США для створення військового меморіального цвинтаря в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду", про це міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна сказала в інтерв’ю CNN під час візиту до США.

Видання зазначає, що для Лапутіної візит до Арлінгтонського національного кладовища став глибоко зворушливим досвідом.

"Я дуже оцінила це неймовірне вшанування пам'яті й повагу до людей, які захищали вашу країну", - сказала міністерка.

За її словами, Україна планує брати натхнення в Арлінгтоні, коли працює над створенням власної версії меморіалу і військового цвинтаря в Києві.

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"Це буде меморіал не тільки для тих людей, які будуть там поховані з боїв російсько-української війни, для героїв, але також це буде меморіал для всіх захисників нашої країни, коли Україна боролася за незалежність у різні історичні періоди".

За словами Лапутіної, очікується, що до кінця війни в Україні буде близько чотирьох мільйонів ветеранів та членів їхніх сімей.

Міністерка приїхала до Вашингтона, щоб обговорити передовий досвід і закликати уряд США виділити конкретні кошти на підтримку зусиль її відомства. Сполучені Штати надали Україні мільярди доларів прямої бюджетної підтримки, але не виділяли коштів спеціально на справи ветеранів, сказала Лапутіна.

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Довідка: Арлінгтонський національний цвинтар - військовий цвинтар в Арлінгтоні, штат Вірджинія, на території якого поховані учасники війн, президенти, голови Верховного суду і астронавти. Нині цвинтар нараховує близько 300 тисяч могил.

Нагадаємо, 20 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київрада відвела землю і, фактично, розпочала процедуру створення Національного військового меморіального цвинтаря в Биківні, загальна площа якого сягне майже 100 гектарів.