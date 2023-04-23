Один дивізіон ЗРК "Patriot" вже розгорнули в Україні, - Ігнат

Дивізіон американських зенітно-ракетних комплексів Patriot вже несе бойове чергування. Інші комплекси ще прямують до України.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

На запитання журналістів, чи вже захищає Patriot українське небо, Ігнат продемонстрував своє фото поруч із комплексом та повідомив, що зазначена система ППО вже стоїть на бойовому чергуванні.

"Командувач теж про це вже оголосив. Він відвідав вже один з дивізіонів… подивився, як цей дивізіон вже заступив на бойове чергування. Поспілкувався з людьми та подякував їм, що раніше закінчили навчання (на ЗРК Patriot. – Ред.). Тому що терміни більші були… Але хлопці швидше повернулись, розуміючи, наскільки вони зараз тут потрібні", – сказав Ігнат.

Ігнат додав, що ЗРК Patriot допоможе Україні захиститись від ворожих балістичних та аеродинамічних цілей.

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