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Один дивізіон ЗРК "Patriot" вже розгорнули в Україні, - Ігнат

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Один дивізіон ЗРК "Patriot" вже розгорнули в Україні, - Ігнат
Дивізіон американських зенітно-ракетних комплексів Patriot вже несе бойове чергування. Інші комплекси ще прямують до України.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Факти

На запитання журналістів, чи вже захищає Patriot українське небо, Ігнат продемонстрував своє фото поруч із комплексом та повідомив, що зазначена система ППО вже стоїть на бойовому чергуванні.

"Командувач теж про це вже оголосив. Він відвідав вже один з дивізіонів… подивився, як цей дивізіон вже заступив на бойове чергування. Поспілкувався з людьми та подякував їм, що раніше закінчили навчання (на ЗРК Patriot. – Ред.). Тому що терміни більші були… Але хлопці швидше повернулись, розуміючи, наскільки вони зараз тут потрібні", – сказав Ігнат.

Ігнат додав, що ЗРК Patriot допоможе Україні захиститись від ворожих балістичних та аеродинамічних цілей.

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    То треба піаритися, і ''роздзвонювати''? Нехай би був ''нежданчик'' для кацапів. Але ж це зелені, для них піар це все!
  • Владимир Капарунин 70d08e2e
    Так хочется дать по морде за такие новости, просто руки чешутся!

    Когда же вы наконец-то закроете свои рты, болтуны?
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Ти ще точне місцезнаходження скажи...
    Накуя оцей піар? Розгорнули - молодці, нехай тихо собі працює і усе.
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