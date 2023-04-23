Найближчим часом ворог спробує штурмувати Вугледарський напрямок, - пресофіцер таврійського напрямку Дмитрашківський

Тактика та характер дій росіян на Таврійському напрямку змінилися та стали більш інтенсивними.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Тактика та характер дій противника на нашому напрямку дещо змінився інтенсивністю та нарощенням зусиль на Авдіївському, Мар'їнському та Вугледарському напрямках. Мета – витіснення, захоплення та створення таких умов, які дозволять їм вийти на адміністративні кордони Донецької області. Характерною рисою є постійна ротація, систематичне перегрупування, невпинне нарощування підрозділів для того, щоб морально вплинути на наші війська. Вогнем артилерії постійно ворог впливає на наші війська, наносить авіаційні удари, намагається змусити наші підрозділи відходити та вживати заходи по противнику", - сказав Дмитрашківський.

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За його словами, командування рф перекинуло для боїв під Мар’їнкою на Донеччині так звані "штурмові підрозділи Z", які були завезені замість десантників. Армія противника почала повністю переймати досвід пвк "вагнер" та набирати у свої ряди людей із кримінальним минулим. "Є певні інструкції, які потрапили до нас разом з полоненими, де чітко зазначається, що бійцям даного підрозділу під час ведення бойових дій не надається медична допомога на полі бою і поранених не евакуюють до тих пір, поки не буде взята позиція або не буде дана команда на відступ", - розповів він.

Раніше він припустив, що втративши дуже багато особового складу на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, ворог може зосередити увагу на Вугледарському напрямку. У суботу в районі Вугледара росіяни здійснили 6 авіанальотів, внаслідок яких зруйновано помешкання мирного населення. "Для чого це робить? Зараз у Бахмуті така ж ситуація. Вони, що називається, розбирають будинок поверх за поверхом, аби у наших воїнів не було можливості облаштувати хоча б якусь позицію для відбиття наступу чи для відпочинку. Тому вони, на мою думку, обстрілюють саме Вугледар і намагаються досягти так успіху. Можливо, це і є причиною того, що найближчим часом вони спробують штурмувати на Вугледарському напрямку", - сказав Дмитрашківський.

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