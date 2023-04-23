Сьогоднішні обстріли Херсонщини - це реакція росіян на "вкид" про ЗСУ на лівому березі, - Гуменюк

Окупанти посилили обстріли Херсонського та Бериславського районів через інформацію про висадку ЗСУ на лівому березі Дніпра.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Уточнена інформація, на жаль, не дуже втішна та приємна. Реагуючи на такі інформаційні вкиди, ворог суттєво посилив атаки по протилежному (правому. - Ред.) берегу. Ми маємо потужний обстріл Херсонського та Бериславського районів", - розповіла вона.

За її словами, в результаті обстрілів було зруйновано близько 30 житлових будинків та школи. Також є постраждалі серед людей.

"Натхнений цією інформацією ворог застосував авіаційну атаку та підтягнув артилерію і намагався довести, що він все ще контролює позиції", - заявила Гуменюк.

Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська обстріляли Херсонщину після заяв Інституту вивчення війни про те, що ЗСУ нібито закріпилися на лівому березі Дніпра на Хесонщині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині росіяни обстріляли кладовище, - ОВА