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Сьогоднішні обстріли Херсонщини - це реакція росіян на "вкид" про ЗСУ на лівому березі, - Гуменюк

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Сьогоднішні обстріли Херсонщини - це реакція росіян на "вкид" про ЗСУ на лівому березі, - Гуменюк
Окупанти посилили обстріли Херсонського та Бериславського районів через інформацію про висадку ЗСУ на лівому березі Дніпра.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

"Уточнена інформація, на жаль, не дуже втішна та приємна. Реагуючи на такі інформаційні вкиди, ворог суттєво посилив атаки по протилежному (правому. - Ред.) берегу. Ми маємо потужний обстріл Херсонського та Бериславського районів", - розповіла вона.

За її словами, в результаті обстрілів було зруйновано близько 30 житлових будинків та школи. Також є постраждалі серед людей.

"Натхнений цією інформацією ворог застосував авіаційну атаку та підтягнув артилерію і намагався довести, що він все ще контролює позиції", - заявила Гуменюк.

Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська обстріляли Херсонщину після заяв Інституту вивчення війни про те, що ЗСУ нібито закріпилися на лівому березі Дніпра на Хесонщині.

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Топ коментарі

  • Andry Moon
    Стріляли орки тому що можуть. Прив'язувати обстріли до якихось інфоприводів це грати на їх боці...
  • Дмитрий Авдеев 208cdb03
    Вот так послушать - так выходит что лучше и не освобождать свою территорию. А то кацы обидятся и будут больше пулять. Так получается?
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    А вчорашні обстріли Херсона - це відповідь на що?
    А позавчорашні?
    Де зелені таких дебілів набирають?
    Таке враження, що десь під Трускавцем є пітомнік "Зелений дебіл"...
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