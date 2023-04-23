Єврокомісія та країни Центральної Європи не досягли згоди щодо українського зерна, - Польське радіо

Сторони не досягли порозуміння під час відеоконференції між віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом та представниками п’яти країн Центральної Європи щодо імпорту сільськогосподарських товарів з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.

Переговори з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Болгарією продовжаться завтра на рівні міністрів сільського господарства.

Як зазначає радіостанція, Єврокомісія готова йти на поступки.

Зокрема, ЄК готова розширити список товарів, на які поширюватиметься заборона на імпорт з України.

"Прогрес є, і переговори рухаються в правильному напрямку", – повідомив один з учасників зустрічі з польського боку.

Поки що Єврокомісія погодилася лише на заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. Наразі ходять чутки про те, що вона буде готова додати до списку обмежень інші продукти зі списку, представленого міністрами сільського господарства п'яти країн у п'ятницю, такі як яйця та м'ясо птиці.

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