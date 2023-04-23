Новини

Єврокомісія та країни Центральної Європи не досягли згоди щодо українського зерна, - Польське радіо

2 33923
Єврокомісія та країни Центральної Європи не досягли згоди щодо українського зерна, - Польське радіо
Сторони не досягли порозуміння під час відеоконференції між віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом та представниками п’яти країн Центральної Європи щодо імпорту сільськогосподарських товарів з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.

Переговори з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Болгарією продовжаться завтра на рівні міністрів сільського господарства.

Як зазначає радіостанція, Єврокомісія готова йти на поступки. 

Зокрема, ЄК готова розширити список товарів, на які поширюватиметься заборона на імпорт з України.

"Прогрес є, і переговори рухаються в правильному напрямку", – повідомив один з учасників зустрічі з польського боку.

Поки що Єврокомісія погодилася лише на заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. Наразі ходять чутки про те, що вона буде готова додати до списку обмежень інші продукти зі списку, представленого міністрами сільського господарства п'яти країн у п'ятницю, такі як яйця та м'ясо птиці.

Читайте також: Оприлюднено список продуктів, заборонених для експорту в ЄС

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Super Gut
    Яйця не подешевшають, їх просто не буде на прилавках, бо стане невигідно займатися агробізнесом.
  • Super Gut
    Досить брехні про вашу неконкурентноспроможність. Все польське сг - дотаційне. Якщо вийти з однаковими умовами на європейський ринок, то наша продукція розірве на шматки польських аграріїв і вони всі поїдуть у британію сапати полуниці.
  • Super Gut
    Так, а як буде розвиватися фермерство, якщо продукцію немає куди збувати? По морю вже нічого не везуть, ЄС завдяки польським популістам - закрило ворота. Що далі? Які пропозиції?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини