ПВК "Вагнер" більше не буде брати полонених, - воєнний злочинець Пригожин

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив 23 квітня, що його найманці не будуть більше брати полонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють телеграм-канали, наближені до Пригожина.

Він заявив, що прослухав якійсь аудіозапис на якому начебто воїни ЗСУ говорять про вбивство пораненого вагнерівця.

Пригожин заявив, що більше полонених його організація не братиме.

Така заява автоматично робить Пригожина воєнним злочинцем.

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