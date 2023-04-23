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ПВК "Вагнер" більше не буде брати полонених, - воєнний злочинець Пригожин

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ПВК "Вагнер" більше не буде брати полонених, - воєнний злочинець Пригожин
Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив 23 квітня, що його найманці не будуть більше брати полонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють телеграм-канали, наближені до  Пригожина. 

Він заявив, що прослухав якійсь аудіозапис на якому начебто воїни ЗСУ говорять про вбивство пораненого вагнерівця.

Пригожин заявив, що більше полонених його організація не братиме.

Така заява автоматично робить Пригожина воєнним злочинцем. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПВК "Вагнер" треба визнати міжнародною терористичною організацією, - Костін

Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Усі кацапи - Гандони. Аксіома.
  • Alex Sav 8157c114
    аналогічно.... думаю ВСУ також
  • Benjie Lucic 418d3f5c
    Взагалі-то, найманці пєтуха , не потрапляють під жодну конвенцію. Це озброєнні злочинці, яких потрібно знищувати
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