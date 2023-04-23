Протягом дня російські війська обстріляли дві громади на Сумщині, - ОВА

23 квітня окупанти здійснили обстріли 2 прикордонних громад – Хотінської та Білопільської. Зафіксовано 11 прильотів з мінометів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.

Зазначається, що під обстріли потрапили:

- Білопільська громада: по території громади ворог здійснив мінометний обстріл – 5 прильотів.

- Хотінська громада: росіяни били з мінометів – 6 прильотів.

В Ова додали, що з 07.00 ранку по території Білопільської громади був мінометний обстріл – 5 прильотів.

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Як зазначається, в усіх випадках, на щастя, без наслідків.