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В Угорщині невдоволені рішенням Орбана заборонити імпорт українського зерна, - Bloomberg

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В Угорщині невдоволені рішенням Орбана заборонити імпорт українського зерна, - Bloomberg
В Угорщині невдоволені забороною уряду на імпорт української сільськогосподарської продукції. Це підірве зусилля зі стримування інфляції та створить дефіцит на ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg

Генеральний секретар Угорської зернової асоціації Зсофія Потса стверджує, що Угорщині необхідно імпортувати близько 700 тисяч тонн кормової кукурудзи після неврожаю минулого року, і Україна буде найдешевшим постачальником.

"Наші члени у відчаї і не підтримують жодних заборон на імпорт, насправді ми потребуємо імпорту", - наголосила вона.

Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана разом із Польщею та Словаччиною ввів заборону на українське зерно та окремі сільськогосподарські продукти до кінця червня. Хоча ці країни ЄС стверджують, що такі поставки можуть завдати шкоди вітчизняним виробникам, Потса заявила, що блокування цих потоків підтримуватиме тиск на ціни на продовольство в Угорщині, де рівень інфляції перевищує 25%.

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Топ коментарі

  • Анатолій Готич 01bd7a97
    ...навздогін. Як Україна- то не в НАТО і не в УЕ, А як кишки свинособачі марші трублять- то ж Україно, жерти їм подай!
  • Алекс Мышкевич
    вони так не ******* Україну що "слушай, даже кушать не могут"

    хай свого орбана замість українського хліба їдять
  • Alex Sav 8157c114
    це тільки на користь мадярам хітрожопим
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