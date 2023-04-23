В Угорщині невдоволені рішенням Орбана заборонити імпорт українського зерна, - Bloomberg

В Угорщині невдоволені забороною уряду на імпорт української сільськогосподарської продукції. Це підірве зусилля зі стримування інфляції та створить дефіцит на ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg

Генеральний секретар Угорської зернової асоціації Зсофія Потса стверджує, що Угорщині необхідно імпортувати близько 700 тисяч тонн кормової кукурудзи після неврожаю минулого року, і Україна буде найдешевшим постачальником.

"Наші члени у відчаї і не підтримують жодних заборон на імпорт, насправді ми потребуємо імпорту", - наголосила вона.

Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана разом із Польщею та Словаччиною ввів заборону на українське зерно та окремі сільськогосподарські продукти до кінця червня. Хоча ці країни ЄС стверджують, що такі поставки можуть завдати шкоди вітчизняним виробникам, Потса заявила, що блокування цих потоків підтримуватиме тиск на ціни на продовольство в Угорщині, де рівень інфляції перевищує 25%.

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