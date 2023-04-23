На окупованій Луганщині сталася бійка між російськими солдатами та найманцями з ПВК "Вагнер", є вбиті з обох боків, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо відносин між представниками ПВК "Вагнер" та російською армією в Луганській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Уповідомленні зазначається: "Не маючи значущих досягнень на полі бою, військовослужбовці зс рф та представники ПВК "вагнер" все частіше намагаються відшукати винних у цьому. Відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати перекладають один на одного. В результаті, нещодавно, у населеному пункті Станиця Луганська Луганської області відбулася бійка між військовослужбовцями зс рф та найманцями ПВК "вагнер", яка переросла у перестрілку. Внаслідок конфлікту є загиблі з обох сторін".

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