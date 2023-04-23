У Часовоярській громаді, що на Донеччині, залишається 10 % населення, - МВА

У Часовоярській громаді на Донеччині залишається близько 1300 мешканців, з них більшість - люди пенсійного віку.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, до вторгнення у місті мешкало 13 000 осіб.

"Часів Яр постійно під обстрілами. Місто обстрілюють з РСЗВ, артилерії та мінометів. За офіційними даними за цей тиждень евакуювали понад 30 людей, але є жителі, які самі виїжджають", — каже Чаус.

Під час бойових дій сильно пошкоджено житловий фонд міста та інфраструктуру.

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"У Часів Ярі орієнтовно 80-85% багатоквартирних будинків містян пошкоджені. Важко простежити, скільки приватних будинків пошкоджені чи зруйновані внаслідок бойових дій, бо є райони, куди небезпечно заїжджати", - розповів Чаус.

"Місто фактично без світла та води. З лютого без газопостачання. У місті є кілька точок, де можна зловити мобільний зв'язок", — зазначив він.

Чаус також відзначив складну медичну та гуманітарну ситуацію.

"У Часів Ярі не працює лікарня, але у місті є лікарі. В населеному пункті залишається сімейний лікар. Також працює амбулаторія, де можна поставити крапельницю та отримати безплатно ліки. Ми роздаємо ліки, які привозять волонтери... Містяни отримують гуманітарну допомогу від обласної та міської влади, а також від Червоного Хреста та волонтерів. Людям видають продуктові та гігієнічні набори", — розповів він.

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