У РФ помер другий за день депутат Держдуми від правлячої партії "Єдина Росія"
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У Росії помер депутат Держдуми від фракції "Єдина Росія" Джашарбек Узденов.
Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє Коммерсант.
Йому було 56 років.
У повідомленні партії вказується, що Узденов помер "після тяжкої та тривалої хвороби".
Політик був членом Комітету з екології, природних ресурсів та охорони навколишнього середовища Держдуми.
The Insider зазначає, що Узденов пропустив безліч засідань у 2022 році, і не голосував за визнання Росією так званих "днр" та "лнр" як самостійних, суверенних і незалежних держав.
23 квітня у віці 77 років помер також депутат Держдуми від партії "Єдина Росія" Микола Борцов.