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У РФ помер другий за день депутат Держдуми від правлячої партії "Єдина Росія"

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У РФ помер другий за день депутат Держдуми від правлячої партії "Єдина Росія"
У Росії помер депутат Держдуми від фракції "Єдина Росія" Джашарбек Узденов.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє Коммерсант.

Йому було 56 років.

У повідомленні партії вказується, що Узденов помер "після тяжкої та тривалої хвороби".

Політик був членом Комітету з екології, природних ресурсів та охорони навколишнього середовища Держдуми.

The Insider зазначає, що Узденов пропустив безліч засідань у 2022 році, і не голосував за визнання Росією так званих "днр" та "лнр" як самостійних, суверенних і незалежних держав.

23 квітня у віці 77 років помер також депутат Держдуми від партії "Єдина Росія" Микола Борцов.

Топ коментарі

  • Sav UA 954bd9a2
    Бодай усі кацапи повиздихали в один день!
  • IgorYakovlevich
    Бойові комахи не жартують. Це ми ще голубів не випускали.
  • 5 копійок
    Не зупиняйтесь.
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