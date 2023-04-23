У РФ помер другий за день депутат Держдуми від правлячої партії "Єдина Росія"

У Росії помер депутат Держдуми від фракції "Єдина Росія" Джашарбек Узденов.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє Коммерсант.

Йому було 56 років.

У повідомленні партії вказується, що Узденов помер "після тяжкої та тривалої хвороби".

Політик був членом Комітету з екології, природних ресурсів та охорони навколишнього середовища Держдуми.

The Insider зазначає, що Узденов пропустив безліч засідань у 2022 році, і не голосував за визнання Росією так званих "днр" та "лнр" як самостійних, суверенних і незалежних держав.

23 квітня у віці 77 років помер також депутат Держдуми від партії "Єдина Росія" Микола Борцов.