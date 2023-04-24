Протягом 23 квітня авіація ЗСУ завдала 11 ударів по росіянах, збито 2 ворожих безпілотники, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації Сил оборони по російським окупантам 23 квітня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Мерлін" та 1 - "Орлан-10"".