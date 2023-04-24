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Вночі Севастополь атакували надводні безпілотники, - "губернатор" Развожаєв. ВIДЕО

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"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив вночі 24 квітня, що флот РФ відбиває атаку надводних безпілотників на місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Развожаєва.

"Наш флот зараз відбиває атаку надводних безпілотників на зовнішньому рейді. Усі служби міста перебувають у готовності. Зберігаємо спокій", - написав він.

Пізніше Развожаєв додав, що, починаючи з 3.30 ранку, була спроба атаки на Севастополь.

"Ситуація на зараз: один надводний дрон знищили сили ППДО, другий вибухнув сам. Все сталося на зовнішньому рейді, жодних об'єктів не пошкоджено.

Нині у місті тихо. Але всі сили та служби перебувають у стані бойової готовності", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Григорич 3719c178
    Безпілотники це те, шо літає без пілота, а те що пливе - безматросник
  • Philip Od
    Бавовна в бухті Севастополя
    Відео (увімкніть звук) - https://twitter.com/Osinttechnical/status/1650332066632876034?s=20

    https://t.me/breakingmash/43471
  • Яр Холодний
    А "берег" у твоїх "роботодавців" завжди посеред бухти розтащований? Те місце називається "внутрішній рейд" - там кораблі ставлять на якорі І ще одне - у них у таких випадках завжди порожньо - ну не можуть "хохли" по чомусь попасти - вони воювать ненавчені Найкрутіші воїни - кацапи Вони-б уже до Ла-маншу дійшли - якби не заблудилися в українських степах!
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