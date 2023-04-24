Вночі Севастополь атакували надводні безпілотники, - "губернатор" Развожаєв. ВIДЕО

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив вночі 24 квітня, що флот РФ відбиває атаку надводних безпілотників на місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Развожаєва.

"Наш флот зараз відбиває атаку надводних безпілотників на зовнішньому рейді. Усі служби міста перебувають у готовності. Зберігаємо спокій", - написав він.

Пізніше Развожаєв додав, що, починаючи з 3.30 ранку, була спроба атаки на Севастополь.

"Ситуація на зараз: один надводний дрон знищили сили ППДО, другий вибухнув сам. Все сталося на зовнішньому рейді, жодних об'єктів не пошкоджено.

Нині у місті тихо. Але всі сили та служби перебувають у стані бойової готовності", - йдеться в повідомленні.

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