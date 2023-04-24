У Криму оголошується "сезон бавовни", окупантам необхідно звикати до звуків повітряної тривоги на півострові, - ОК "Південь"

Росіянам, які звикли жити і відпочивати в анексованому Криму, радять звикати до повітряної тривоги та готуватися до "сезону бавовни".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Гуменюк заявила, що цьогорічний теплий період року в Криму оголошується "сезоном бавовни, а не просто курорту".

За її словами, окупантам "необхідно звикати" до звуків повітряної тривоги на півострові.

Коментуючи спорудження окопів на піщаних пляжах у західній частині Криму, Гуменюк сказала: "Думаю, що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Вони вже там награлися в пісочок. На цьому їхні ігри й закінчаться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму росіяни встановлюють камери відеоспостереження вздовж залізниці, щоб виявити партизанів, - Центр національного спротиву