У Криму оголошується "сезон бавовни", окупантам необхідно звикати до звуків повітряної тривоги на півострові, - ОК "Південь"
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Росіянам, які звикли жити і відпочивати в анексованому Криму, радять звикати до повітряної тривоги та готуватися до "сезону бавовни".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
Гуменюк заявила, що цьогорічний теплий період року в Криму оголошується "сезоном бавовни, а не просто курорту".
За її словами, окупантам "необхідно звикати" до звуків повітряної тривоги на півострові.
Коментуючи спорудження окопів на піщаних пляжах у західній частині Криму, Гуменюк сказала: "Думаю, що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Вони вже там награлися в пісочок. На цьому їхні ігри й закінчаться".