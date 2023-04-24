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Окупантам катастрофічно бракує медичного персоналу на полі бою, - Генштаб

1 02012
Окупантам катастрофічно бракує медичного персоналу на полі бою, - Генштаб
Військам РФ бракує медичного персоналу, тому вони змушують ставати на військовий облік лікарів із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Окупантам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою. З метою поповнення некомплекту військових лікарів, місцевих працівників медичних закладів Бердянська, які отримали паспорти громадян російської федерації, почали змушувати до постановки на військовий облік ворога. У випадку відмови - погрожують їм втратою робочих місць", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Володимир Магура 7bcaa1ad
    Не розумію, нахєра Генеральному Штабу ЗСУ журитися проблемами рашистського воїнства... Для чого розповсюджувати цю бюайду? Агов?
  • Gary Grant
    Кацапам медики не потрібні. Краще слюсарі. Там ногу відрізати,тому руку відрубати.
  • Старый зольдат
    Московиты, вместо медиков используйте шаманов Тувы, Бурятии и Соха.
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