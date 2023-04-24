Окупантам катастрофічно бракує медичного персоналу на полі бою, - Генштаб

Військам РФ бракує медичного персоналу, тому вони змушують ставати на військовий облік лікарів із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Окупантам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою. З метою поповнення некомплекту військових лікарів, місцевих працівників медичних закладів Бердянська, які отримали паспорти громадян російської федерації, почали змушувати до постановки на військовий облік ворога. У випадку відмови - погрожують їм втратою робочих місць", - йдеться в повідомленні.

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