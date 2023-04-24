Окупанти намагаються вивезти з Бердянська викрадене збіжжя, - Генштаб

Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення України, привласнюючи зерновий урожай.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення України, привласнюючи зерновий урожай. Так, в місті Бердянськ Запорізької області, так звана російська окупаційна "влада" намагається вивезти викрадене збіжжя, завантажуючи його на ворожі вантажні судна", - йдеться в повідомленні.

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