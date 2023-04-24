Військові РФ вночі вдарили по Нікополю з важкої артилерії, - ОВА
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Вночi військові РФ обстріляли Нiкополь з важкої артилерiї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.
"Сьогодні вночi ворог вдарив по Нiкополю. Поцiлив по мiсту з важкої артилерiї. Через обстріл люди не постраждали.
Наслідки атаки ще з'ясовують рятувальники", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, в інших районах Дніпропетровщини - без ворожих обстрілів.