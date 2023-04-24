Військові РФ вночі вдарили по Нікополю з важкої артилерії, - ОВА

Вночi військові РФ обстріляли Нiкополь з важкої артилерiї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Сьогодні вночi ворог вдарив по Нiкополю. Поцiлив по мiсту з важкої артилерiї. Через обстріл люди не постраждали.



Наслідки атаки ще з'ясовують рятувальники", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, в інших районах Дніпропетровщини - без ворожих обстрілів.

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