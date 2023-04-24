РФ хоче захопити Бахмут до початку контрнаступу ЗСУ, - ISW

Російське військове керівництво вимагає від підлеглих захоплення Бахмуту до початку українського контрнаступу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У спробах захопити Бахмут окупанти продовжують зазнавати великих втрат. Для підтримки ПВК "Вагнера" РФ спрямувала на Бахмутський напрямок підрозділи повітряно-десантних військ. Підтримка, найімовірніше, дозволить "вагнерівцям" отримати більше успіхів у місті та може переконати українські сили відійти. Підрозділи ПДВ поблизу Бахмуту, ймовірно, більш віддалені від прямих, дуже виснажливих міських боїв, ніж підрозділи "Вагнера".

Російські блогери зауважують, що підрозділи 106-ї дивізії ПДВ тримають оборону в районі Яковлівки, приблизно за 17 км на північний схід від Бахмуту. Оголошення про спільну роботу "Вагнера" та ПДВ навколо Бахмуту свідчить про те, що російське військове керівництво прагне співпрацювати з Пригожиним, попри колишні тертя, щоб прискорити захоплення Бахмуту.

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