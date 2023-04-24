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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 187 080 осіб (+660 за добу), 3683 танки, 2849 артсистем, 7139 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 24 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 187 080 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 187 080 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків - 3683 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 7139 (+8) од,
  • артилерійських систем - 2849 (+12) од,
  • РСЗВ - 539 (+0) од,
  • засоби ППО - 289 (+0) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2413 (+11),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5753 (+23) од,
  • спеціальна техніка - 339 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 186 420 осіб (+690 за добу), 3675 танків, 2837 артсистем, 7131 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 187 080 осіб (+660 за добу), 3683 танки, 2849 артсистем, 7139 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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Топ коментарі

  • Bob Fayn
    артсистеми знищуються регулярно
  • Юрий Хорошунов
  • albano miner
    наступ підкрався непомітно... Слава ЗСУ!
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