Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 187 080 осіб (+660 за добу), 3683 танки, 2849 артсистем, 7139 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 24 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 187 080 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 187 080 (+660) осіб ліквідовано,
- танків - 3683 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 7139 (+8) од,
- артилерійських систем - 2849 (+12) од,
- РСЗВ - 539 (+0) од,
- засоби ППО - 289 (+0) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2413 (+11),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5753 (+23) од,
- спеціальна техніка - 339 (+0).
"Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні Генштабу.