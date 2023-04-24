Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, ще 2 особи зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
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Минулої доби, 23 квітня, російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 23 квітня стало відомо про ще 2 людей, убитих росіянами на Донеччині, — у Бахмуті.
Ще 2 людини в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.