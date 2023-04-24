Для відбиття контрнаступу ЗСУ на півдні РФ може задіяти Чорноморський флот, - ISW

РФ може направити кораблі Чорноморського флоту для відбиття контрнаступу ЗСУ на півдні України, особливо з просуванням боїв до узбережжя. Проте малоймовірно, що флот вплине на наземні операції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ЗСУ раніше пошкодили всі три фрегати ЧФ типу "Адмірал Григорович": "Адмірал Григорович", "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", і на сьогодні статус "Ессена" та "Григоровича" незрозумілий. За супутниковими знімками від 10 лютого 2023 року можна припустити, що "Григорович" прямував до Севастополя.

Шість десантних кораблів є найважливішим активом з погляду можливостей прямого удару, оскільки вони несуть ракетні комплекси для ударів по суходолу. ЧФ також має корвети, тральщики, протичовнові кораблі, ракетні катери та десантні кораблі в Чорному морі.

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Однак вони навряд чи забезпечать Росії істотну оборонну перевагу проти контрнаступу ЗСУ на півдні України, оскільки їм для завдання удару, ймовірно, доведеться підійти доволі близько до берегової лінії, що зробить їх зручними цілями для берегової артилерії.

Більше того, російські кораблі переважно орієнтовані на протиповітряні, протикорабельні та протичовнові завдання і, як правило, не несуть великої кількості боєприпасів, що підходять для захисту від механізованих контрнаступальних операцій.

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