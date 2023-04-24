Росіяни тричі за добу обстріляли Херсон, по області випустили 412 снарядів, 2 людини загинули, - ОВА

Минулої доби росіяни здійснили 83 обстріли Херсонщини, Херсон ворог обстріляв тричі.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 83 обстріли, випустивши 412 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази.



Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю закладу освіти Білозерської селищної громади.



Через російську агресію дві людини загинули, шестеро дістали поранення", - йдеться в повідомленні.



Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 71 особу.

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