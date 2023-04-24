Рашисти вдарили із артилерії по Очакову, - ОВА

Ворог продовжує обстрілювати територію Миколаївщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Як повідомляє повітряне командування "Південь", протягом вечора 22 квітня та ранку 23 квітня на Миколаївщині та Херсонщині воїнами мобільних вогневих груп Херсонської зенітної ракетної бригади знищено чотири дрони-камікадзе "Ланцет". Також вчора, близько 11:50, над Миколаївською областю, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади збито російський розвідувальний БпЛА типу "Мерлін", - йдеться у повідомлені.

За словами Кіма, вчора, 23 квітня, о 8:22 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

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У м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.